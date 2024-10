Gaeta.it - Msc Crociere: 127 nuove crociere nei Caraibi per l’inverno 2024-2025

Mscsta preparando una stagione entusiasmante per, con ben 127che prenderanno il via tra ottobre e marzo. L'operazione vede il posizionamento di cinque navi, pronte a solcare le acque cristalline dei, con partenze programmate da destinazioni strategiche in Nord America come Miami e New York. Questi porti sono facilmente raggiungibili grazie alla presenza di aeroporti internazionali con voli diretti, favorendo l'afflusso di turisti dall'Europa, tra cui gli scali di Fiumicino e Malpensa. Le rotte e le destinazioni delleLa vasta scelta di itinerari proposti da Mscpermette ai passeggeri di esplorare oltre 22 porti diffusi tra le principali isoleche. Levariano da brevi mini-vacanze a viaggi più lunghi ideali per scoprire alcuni dei luoghi più belli e suggestivi della regione.