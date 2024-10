Mostra 'Storia della telefonia 1924-2024' per il centenario della fondazione della Teti a Palazzo Gambacorti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pisa: è qui la Storia della telefonia?Pare proprio di sì: nel mese di marzo 2024, al compimento del 140° anniversario della prima società telefonica di Pisa, è stata allestita nei locali del Comune una Mostra storica inerente la telefonia della città. Molti i documenti inediti presentati che Pisatoday.it - Mostra 'Storia della telefonia 1924-2024' per il centenario della fondazione della Teti a Palazzo Gambacorti Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pisa: è qui la?Pare proprio di sì: nel mese di marzo, al compimento del 140° anniversarioprima società telefonica di Pisa, è stata allestita nei locali del Comune unastorica inerente lacittà. Molti i documenti inediti presentati che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via la mostra Il Rinascimento a Brescia : un viaggio in quarant'anni di storia della città - "Questa è la vera novità della mostra: è stato scoperto in una collezione privata ed è esposto per la prima volta", commenta Roberta D'Anna, curatrice della mostra. Accanto c'è il bellissimo arpicordo realizzato da Gianfrancesco Antegnati, uno strumento suonato dalle donne delle casate aristocratiche per accompagnare il canto: "Al mondo ne esistono due in questo stato di completezza", sottolinea ... (Ilgiorno.it)

"Conoscere la storia per evitare la guerra" : la mostra ed il libro di Mirna Milandri a Pievequinta - All'interno della Mostra verrà presentato il libro "Il Soldato Canadese e la bambina di cinque giorni - 1944 di Mirna Milandri ed. Gedi. Verrà raccontata dall'autrice MIRNA MILANDRI alla presenza della protagonista sopravvissuta, domenica 20 ottobre 2024 nella cornice del Palazzo Morattini a... (Forlitoday.it)

La storia del quartiere San Faustino in mostra con gli scatti di “Sguardi civici” - Le fotografie degli album di famiglia che raccontano la storia del quartiere San Faustino e le immagini scattate da tre professioniste che descrivono com’è oggi compongono la mostra “Sguardi civici” che inaugura venerdì 18 ottobre, alle 17, al Direzionale 70 di Modena 8 in via Giardini 474)... (Modenatoday.it)