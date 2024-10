Milano | ruba la collana sul bus e si scopre che la vittima era ricercata per un furto da 100mila euro

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Arrestano un ladro che aveva commesso unsu un autobus e scoprono che laa sua volta eraper averetoE’ successo a. Un 18enne e una 29enne adesso sono rinchiusi nel carcere San Vittore. Il ladro è stato beccato dai poliziotti che per caso si trovavano in via Pellegrino Rossi dopo che dalla centrale è giunta la segnalazione deldi unacommesso su un bus cittadino. Gli agenti, saliti sul mezzo, hanno individuato il 18enne con addosso ladel valore di 2milaappenata a una passeggera. Quando laè stata costretta a fornire le sue generalità per inserirle nella denuncia, i poliziotti hanno scoperto che a carico della 29enne pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per uncompiuto nel 2023 in un’abitazione di Monza. Un bottino da