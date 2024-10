Migranti, Schlein a Meloni: “Altro che modello, Albania è accordo fuorilegge” (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Altro che modello. L’accordo che avete fatto con l’Albania è un accordo contro la legge. Un accordo fuori legge. Siete andati ieri al tavolo dei governi europei per presentare questo accordo che viola il diritto europeo”. Così la segretaria dem Elly Schlein aprendo la direzione del Pd al Nazareno. “Abbiamo presentato un’interrogazione e continueremo a chiedere quanto è costato quel viaggio” in Albania. “Si configura un danno erariale”, ha aggiunto. Lapresse.it - Migranti, Schlein a Meloni: “Altro che modello, Albania è accordo fuorilegge” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “che. L’che avete fatto con l’è uncontro la legge. Unfuori legge. Siete andati ieri al tavolo dei governi europei per presentare questoche viola il diritto europeo”. Così la segretaria dem Ellyaprendo la direzione del Pd al Nazareno. “Abbiamo presentato un’interrogazione e continueremo a chiedere quanto è costato quel viaggio” in. “Si configura un danno erariale”, ha aggiunto.

