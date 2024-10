Migranti in Albania, Meloni contro i giudici: «Scelta pregiudiziale». Convocato Cdm – Il video (Di venerdì 18 ottobre 2024) Esprime con fermezza il suo disappunto la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a Beirut, dopo la decisione del tribunale di Roma a bloccare il trattenimento di alcuni Migranti trasferiti in Albania. Per la presidente del Consiglio, la Scelta dei giudici è «pregiudiziale». E ha dichiarato che «è molto difficile lavorare e cercare di dare risposte a questa nazione quando si ha anche l’opposizione di parte delle istituzioni che dovrebbero aiutare a dare risposte». La vicenda riguarda i Migranti sbarcati il 16 ottobre nel porto di Shengjin, in Albania, trasferiti in base all’accordo tra Roma e Tirana sulla gestione dei flussi migratori. La sezione immigrazione del tribunale di Roma, però, non ha convalidato il trattenimento di questi Migranti nel centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader, costringendo al loro rientro in Italia. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024) Esprime con fermezza il suo disappunto la premier Giorgia, in un punto stampa a Beirut, dopo la decisione del tribunale di Roma a bloccare il trattenimento di alcunitrasferiti in. Per la presidente del Consiglio, ladeiè «». E ha dichiarato che «è molto difficile lavorare e cercare di dare risposte a questa nazione quando si ha anche l’opposizione di parte delle istituzioni che dovrebbero aiutare a dare risposte». La vicenda riguarda isbarcati il 16 ottobre nel porto di Shengjin, in, trasferiti in base all’accordo tra Roma e Tirana sulla gestione dei flussi migratori. La sezione immigrazione del tribunale di Roma, però, non ha convalidato il trattenimento di questinel centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader, costringendo al loro rientro in Italia.

Migranti in Albania - Meloni : “Decisione giudici pregiudiziale - vado avanti” - Ue guarda al modello Albania e noi ci mettiamo bastoni tra ruote" "Penso che la decisione dei giudici di Roma sia pregiudiziale, lo dimostra il fatto che questa decisione […]. La presidente del Consiglio tira dritto: "Cdm lunedì per affrontare il problema. Non è competenza delle toghe decidere quali sono i Paesi sicuri ma del governo. (Sbircialanotizia.it)

Migranti in Albania - dallo stop dei giudici alla procedura d’infrazione e Meloni attacca tutti : scoppia il caos - I giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma hanno deciso di rimandare indietro e di far tornare in Italia i dodici migranti portati in Albania. Si tratta di due situazioni diverse e soprattutto di due decisioni opposte. A cominciare dalla procedura d’infrazione avanzata da Pd, M5S e Avs davanti alla Commissione Europea, con la decisione del Tribunale di Roma di rimpatriare i ... (Cityrumors.it)

Migranti - golpe giudiziario : bloccati i trasferimenti in Albania. Meloni : “Decisione anticipata dal Pd…” - Una vergogna che non può passare inosservata”. Non spetta alla magistratura decidere quali siano i Paesi di provenienza sicuri. Perderemo ancora del tempo ma ho già convocato il Consiglio dei ministri lunedì anche per risolvere questo problema”. Il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, rincara la dose: “Per l’ennesima volta ci ritroviamo a prendere atto di una decisione di ... (Secoloditalia.it)