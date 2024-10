Meteo Roma del 18-10-2024 ore 19:15 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Meteo Ben ritrovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con qualche piovasco sull’Emilia Romagna al pomeriggio pioggia e temporali sparsi tra Liguria Emilia Romagna pianure di Lombardia e Veneto in serata instabilità aumento con piogge e temporali sparsi anche intensità Emilia Romagna Piemonte Veneto e asciutto altrove Cucchiari te sui settori occidentali al centro al mattino tempo instabile con Cieli coperti pioggia e temporali sparsi anche intensi sui settori tirrenici al pomeriggio ancora instabilità con precipitazioni specie sul versante Adriatico in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi tra Marche Abruzzo e fenomeni che sporadici altrove al sud Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutto il tempo più intenso tra Sicilia e Calabria ... Romadailynews.it - Meteo Roma del 18-10-2024 ore 19:15 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)Ben ritrovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con qualche piovasco sull’Emiliagna al pomeriggio pioggia e temporali sparsi tra Liguria Emiliagna pianure di Lombardia e Veneto in serata instabilità aumento con piogge e temporali sparsi anche intensità Emiliagna Piemonte Veneto e asciutto altrove Cucchiari te sui settori occidentali al centro al mattino tempo instabile con Cieli coperti pioggia e temporali sparsi anche intensi sui settori tirrenici al pomeriggio ancora instabilità con precipitazioni specie sul versante Adriatico in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi tra Marche Abruzzo e fenomeni che sporadici altrove al sud Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutto il tempo più intenso tra Sicilia e Calabria ...

Elezioni regionali - c'è l'allerta meteo rossa : slitta l'evento di de Pascale "Cara Romagna" - A causa dell’allerta meteo rossa per criticità idraulica, attiva sul territorio dalla mezzanotte di venerdì alla mezzanotte di sabato, l’evento "Cara Romagna. Il mio impegno per la terra che mi ha cresciuto", organizzato dal candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Michele de... (Forlitoday.it)

Fiumi in piena - allerta meteo elevata a "rossa" tra Modena e la Romagna - L’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ha emesso un’allerta rossa per domani, sabato 19 ottobre, per piene dei fiumi sulla montagna, collina e pianura del bolognese; sulle aree di pianura centrali, ovvero nelle province di Modena e Reggio Emilia (fino ai confini. . (Modenatoday.it)

Allerta rossa in Emilia Romagna : le previsioni meteo delle prossime ore - Inoltre, l'aumento del moto ondoso nel corso della sera di sabato potrà determinare localizzate criticità al deflusso di fiumi e canali. I fenomeni si estenderanno progressivamente da sud-est verso ovest nel corso della giornata, attenuandosi durante la sera-notte. E sarà così almeno fino a domenica. (Ilrestodelcarlino.it)