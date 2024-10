Messa e rito canonizzazione di 14 Beati: la diretta (Di venerdì 18 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre ore 10.30 in diretta su Tv2000 e InBlu2000 la Messa presieduta da Papa Francesco con il rito di canonizzazione di quattordici Beati ROMA – Tv2000 e Radio InBlu2000 trasmettono in diretta da San Pietro, domenica 20 ottobre a partire dalle ore 10.30, la Messa presieduta da Papa Francesco con il rito di canonizzazione di quattordici Beati: Manuel Ruiz López e sette Compagni e Francesco, Mooti e Raffaele Massabki, Giuseppe Allamano, Marie-Léonie Paradis ed Elena Guerra. Lopinionista.it - Messa e rito canonizzazione di 14 Beati: la diretta Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre ore 10.30 insu Tv2000 e InBlu2000 lapresieduta da Papa Francesco con ildidi quattordiciROMA – Tv2000 e Radio InBlu2000 trasmettono inda San Pietro, domenica 20 ottobre a partire dalle ore 10.30, lapresieduta da Papa Francesco con ildidi quattordici: Manuel Ruiz López e sette Compagni e Francesco, Mooti e Raffaele Massabki, Giuseppe Allamano, Marie-Léonie Paradis ed Elena Guerra.

