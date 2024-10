Mattarella e Bajram Begaj a Piana degli Albanesi: visita alle comunità Arbëreshe in Sicilia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Repubblica d’Albania Bajram Begaj sono arrivati a Piana degli Albanesi (Palermo) per una visita alle comunità Arbëreshe in Sicilia. Ad accoglierli il presidente della Regione Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il prefetto Massimo Mariani e il sindaco di Piana Rosario Petta e un coro di bambini con gli abiti Feedpress.me - Mattarella e Bajram Begaj a Piana degli Albanesi: visita alle comunità Arbëreshe in Sicilia Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica Sergioe il presidente della Repubblica d’Albaniasono arrivati a(Palermo) per unain. Ad accoglierli il presidente della Regione Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il prefetto Massimo Mariani e il sindaco diRosario Petta e un coro di bambini con gli abiti

Celebrazione del centenario del Consorzio Vino Chianti Classico : il Presidente Mattarella in visita al Quirinale - Facebook WhatsApp Twitter Il Quirinale ha ospitato ieri una significativa cerimonia di celebrazione per il Centenario del Consorzio Vino Chianti Classico, il più storico d’Italia, con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consorzio, Giovanni Manetti. Un omaggio speciale e significativi riconoscimenti In segno di omaggio, Giovanni Manetti ha donato ... (Gaeta.it)

La ricercatrice Cristina Bonanomi premiata dal presidente Mattarella - Prestigioso premio green con tanto di stretta di mano da parte del presidente Mattarella per una ricercatrice della Valle San Martino. Si tratta di Cristina Bonanomi, 30 anni, residente a Monte Marenzo e da alcuni anni tecnico dell'Eni con incarichi importanti. Anche lei è stata tra i... (Leccotoday.it)

