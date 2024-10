Ilgiorno.it - Mantova, l’Hydrogen Valley cerca spazi

(Di venerdì 18 ottobre 2024)– L’idrogeno come fonte di energia del prossimo futuro prende corpo sotto gli occhi dei rappresentanti dei porti interni di tutta Europa. Succede a, centro all’avanguardia del settore col suo avanzato progetto di Hydrogen: qui, attirati dalla possibilità i scambiarsi know-how, tecnologie e regole di sicurezza, si è riunita l’assemblea annuale dell’Efip (European Federation of Inlands Port), che riunisce 200 aree portuali disseminate in 18 Paesi di area Ue, in Svizzera, Serbia e Ucraina. La due giorni di lavori (ospitata dalla Provincia die dal suo presidente Carlo Bottani, convinto sostenitore dell’intermodalità logistica acqua-ferro-gomma) non si è occupata solo dell’hub virgiliano che sta crescendo attorno al porto di Valdaro, ma di altre esperienze esistenti nel Nord Italia e in Lombardia.