LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Bagnaia si salva nel finale, fratelli Marquez davanti, Bastianini in Q1 (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE PRE-QUALIFICHE PERCHÉ È STATA CANCELLATA LA FP1 7:11 E’ tutto per oggi, Amici di OA Sport. Grazie per essere stati con noi in questa maratona notturna. Rimanete collegati perché ci aspetta una giornata ricchissima di eventi! Buon proseguimento di giornata! 7.10 La classifica delle pre-qualifiche: 1 93 Marc Marquez SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’27.770 19 24 335.4 2 73 Alex Marquez SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’27.872 25 25 0.102 0.102 338.63 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’27.958 24 26 0.188 0.086 342.9 4 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’27.967 22 26 0.197 0.009 345.05 1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’28.013 20 22 0.243 0.046 345.0 6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’28.160 22 27 0.390 0.147 340. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Bagnaia si salva nel finale, fratelli Marquez davanti, Bastianini in Q1 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE PRE-QUALIFICHE PERCHÉ È STATA CANCELLATA LA FP1 7:11 E’ tutto per oggi, Amici di OA Sport. Grazie per essere stati con noi in questa maratona notturna. Rimanete collegati perché ci aspetta una giornata ricchissima di eventi! Buon proseguimento di giornata! 7.10 La classifica delle pre-qualifiche: 1 93 MarcSPA Gresini RacingDUCATI 1’27.770 19 24 335.4 2 73 AlexSPA Gresini RacingDUCATI 1’27.872 25 25 0.102 0.102 338.63 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’27.958 24 26 0.188 0.086 342.9 4 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’27.967 22 26 0.197 0.009 345.05 1 FrancescoITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’28.013 20 22 0.243 0.046 345.0 6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’28.160 22 27 0.390 0.147 340.

