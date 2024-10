LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: alle 19.30 le prove libere, riparte la sfida mondiale Verstappen-Norris (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA dell’unica sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2024, diciannovesimo appuntamento stagionale del mondiale di Formula Uno. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere e delle sprint qualifying Gran Premio degli Stati Uniti sul Circuito delle Americhe ad Austin, in Texas. Il fine settimana che ospiterà il COTA sarà infatti particolare: non ci saranno due sessioni di prove libere al venerdì, ma una sola sessione con le qualifiche propedeutiche alla Sprint Race che andrà in scena sabato alle 20.00, prima delle qualifiche vere e proprie per la gara lunga della domenica. Un weekend quindi fondamentale per la corsa al mondiale, visto che ci saranno punti ulteriori da assegnare. Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: alle 19.30 le prove libere, riparte la sfida mondiale Verstappen-Norris Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladell’unica sessione didel Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento stagionale deldi Formula Uno. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellee delle sprint qualifying Gran Premio degli Stati Uniti sul Circuito delle Americhe ad Austin, in Texas. Il fine settimana che ospiterà il COTA sarà infatti particolare: non ci saranno due sessioni dial venerdì, ma una sola sessione con le qualifiche propedeutiche alla Sprint Race che andrà in scena sabato20.00, prima delle qualifiche vere e proprie per la gara lunga della domenica. Un weekend quindi fondamentale per la corsa al, visto che ci saranno punti ulteriori da assegnare.

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : Milan contro Charlton per l’oro nell’inseguimento! Paternoster cerca la rimonta nell’Omnium - Jonathan Milan, infatti, con una prova straordinaria, ha conquistato la finale per l’oro dell’inseguimento individuale e questa sera affronterà il nuovo primatista del mondo, il britannico Josh Charlton nella sfida che vale l’oro iridato 18. 18: Il tedesco Jochum con 4’14?982 si inserisce al quinto posto, mentre il kazako Karabutov con 4’25?927 è settimo, ultimo. (Oasport.it)

LIVE – Spal-Pescara - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - Al Mazza però gli estensi proveranno a vendere cara la pelle per ribellarsi a questo inizio di campionato ondivago che li vede al terzultimo posto anche a causa dei tre punti di penalizzazione. A causa del rinvio del match contro il Milan Futuro, il Delfino si è fatto raggiungere in testa alla classifica con 20 punti da Ternana ed Entella, ma i ragazzi di Baldini, ancora imbattuti, hanno tutta ... (Sportface.it)

Sinner in finale al Six Kings Slam 2024 : data - orario e diretta tv - TABELLONE REGOLAMENTO COPERTURA TV E STREAMING MONTEPREMI La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo d’esibizione attraverso il canale di riferimento Sky Sport Tennis (203) e in streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per gli abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). (Sportface.it)