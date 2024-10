LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 46-47, Eurolega basket in DIRETTA: i francesi rientrano, gara equilibrata (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.51 Bologna con 9 punti di Shengelia, 8 di Diouf e 7 di Morgan. Monaco lì con i 12 e 6 assist di James, 10 per Okobo; la squadra del Principato non ha perso un pallone in 20 minuti ed è 7/14 da tre. 46-47 Arriva il 2/2 di James, non entra la preghiera da centrocampo: si va all’intervallo! 44-47 James si prende il fallo: due liberi per lui. 44-47 Arriva il gioco da tre punti per Shengelia, ultimo possesso per Monaco! 44-46 Ancora Shengelia! Il giocatore di maggior talento va in penetrazione e appoggia col fallo! Time out Obradovic! 44-44 Ci pensa Shengelia a togliere le castagne dal fuoco per la Virtus! 44-42 Arriva in doppia cifra James, aggiungendo anche 6 assist. Estrema difficoltà per Bologna. Oasport.it - LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 46-47, Eurolega basket in DIRETTA: i francesi rientrano, gara equilibrata Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.51con 9 punti di Shengelia, 8 di Diouf e 7 di Morgan.lì con i 12 e 6 assist di James, 10 per Okobo; la squadra del Principato non ha perso un pallone in 20 minuti ed è 7/14 da tre. 46-47 Arriva il 2/2 di James, non entra la preghiera da centrocampo: si va all’intervallo! 44-47 James si prende il fallo: due liberi per lui. 44-47 Arriva il gioco da tre punti per Shengelia, ultimo possesso per! 44-46 Ancora Shengelia! Il giocatore di maggior talento va in penetrazione e appoggia col fallo! Time out Obradovic! 44-44 Ci pensa Shengelia a togliere le castagne dal fuoco per la! 44-42 Arriva in doppia cifra James, aggiungendo anche 6 assist. Estrema difficoltà per

LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 32-38, Eurolega basket in DIRETTA: Diouf spinge avanti le Vu Nere. Si comincia! 18. 25-36 Ed il libero viene convertito! 12-5 in 4? di parziale! 25-35 Ancora Belinelli! Segna, subisce il fallo: ce n'è per tre! 25-33 Arriva la risposta di James. Dall'altra parte una squadra tra le migliori dal punto di vista offensivo: 83 punti di media nelle prime tre partite disputate, con ben quattro giocatori in doppia cifra, tra cui l'ex Milano Mike James, che non sta ...

LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 20-24, Eurolega basket in DIRETTA: Vu nere avanti dopo i primi 10 minuti. 51 La Virtus vuole chiudere una pessima settimana continentale per le squadre italiane: tre sconfitte su tre, con la 'ciliegina sulla torta' del ko di Milano ieri contro lo Zalgiris facendosi rimontare dal +27. 17-19 Prodezza di Clyburn da tre punti! Allo scadere dei 24 secondi quando entriamo nel nono minuto! 17-16 Extrapossesso per Monaco, con Loyd che si iscrive alla partita con un'altra ...

