Lite furiosa ma non vince nessuno: uno arrestato l'altro espulso (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nell'ambito delle attività di controllo intensificate nelle aree periferiche del capoluogo, la Polizia di Stato di Sondrio ha effettuato un'operazione che ha portato all'arresto di un cittadino nigeriano di 33 anni e all'espulsione di un altro uomo connazionale, di 34 anni. L'intervento è

