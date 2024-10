Lenny Kravitz torna in Italia nel 2025 con due live nei palazzetti, i biglietti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lenny Kravitz ha annunciato oggi le nuove date del suo acclamato Blue Electric Light Tour, in Italia due live nei palazzetti Lenny Kravitz ha annunciato oggi le nuove date del suo acclamato Blue Electric Light Tour. Dopo gli incredibili sold-out della scorsa estate a Lucca, Perugia e Lido di Camaiore, Kravitz torna in Italia per due show esclusivi. Il quattro volte vincitore dei Grammy Award, autore, produttore, polistrumentista e icona poliedrica, attraverserà insieme alla sua band le più grandi arene dell’Europa occidentale, tra cui la Wembley Arena di Londra, la O2 Arena di Praga e le due Arene di Bologna e Milano. Una grande notizia per i fan di tutta Italia che potranno vedere l’artista live nel nostro paese il 30 marzo e il 1 aprile 2025. biglietti in vendita da venerdì 25 ottobre alle ore 11.00. .com - Lenny Kravitz torna in Italia nel 2025 con due live nei palazzetti, i biglietti Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024)ha annunciato oggi le nuove date del suo acclamato Blue Electric Light Tour, indueneiha annunciato oggi le nuove date del suo acclamato Blue Electric Light Tour. Dopo gli incredibili sold-out della scorsa estate a Lucca, Perugia e Lido di Camaiore,inper due show esclusivi. Il quattro volte vincitore dei Grammy Award, autore, produttore, polistrumentista e icona poliedrica, attraverserà insieme alla sua band le più grandi arene dell’Europa occidentale, tra cui la Wembley Arena di Londra, la O2 Arena di Praga e le due Arene di Bologna e Milano. Una grande notizia per i fan di tuttache potranno vedere l’artistanel nostro paese il 30 marzo e il 1 aprilein vendita da venerdì 25 ottobre alle ore 11.00.

