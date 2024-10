Le unghie nere non passano mai di moda: ecco le inspo per il colore dell’autunno (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dimentica il classico rosa lattiginoso, perché quest’autunno le unghie nere stanno conquistando il titolo di “must-have” tra le ragazze più alla moda. Semplici, versatili e dal fascino senza tempo, le unghie nere si stanno affermando come una scelta sofisticata e di tendenza. Che tu preferisca un look elegante, glam o grunge, questa tonalità inchiostro si adatta a qualsiasi stile. Tendenze unghie autunno: il ritorno delle unghie nere xr:d:DAEYQXdlS5M:1689,j:1763579978138382030,t:24030513L’esperta di nail art Julia Diogo, conosciuta su Instagram come @paintedbyjools, conferma che le unghie nere rappresentano il vero “nude invernale” di quest’anno. “Sono estremamente chic, eleganti e senza tempo. Inoltre, si abbinano perfettamente a qualsiasi tono di pelle,” afferma Diogo. Metropolitanmagazine.it - Le unghie nere non passano mai di moda: ecco le inspo per il colore dell’autunno Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dimentica il classico rosa lattiginoso, perché quest’autunno lestanno conquistando il titolo di “must-have” tra le ragazze più alla. Semplici, versatili e dal fascino senza tempo, lesi stanno affermando come una scelta sofisticata e di tendenza. Che tu preferisca un look elegante, glam o grunge, questa tonalità inchiostro si adatta a qualsiasi stile. Tendenzeautunno: il ritorno dellexr:d:DAEYQXdlS5M:1689,j:1763579978138382030,t:24030513L’esperta di nail art Julia Diogo, conosciuta su Instagram come @paintedbyjools, conferma che lerappresentano il vero “nude invernale” di quest’anno. “Sono estremamente chic, eleganti e senza tempo. Inoltre, si abbinano perfettamente a qualsiasi tono di pelle,” afferma Diogo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le unghie della prossima stagione? "Vestite" di colori pieni e sofisticati - ma anche di bagliori. Cinque tendenze da tenere a mente - O forse non se n’è mai andata e questo autunno sfoggia la sua versione più gotica. E prezioso. Non c’è che l’imbarazzo della scelta: si può optare per uno smalto già glitterato, da stendere su tutta l’unghia oppure, per le più abili, su una base trasparente si possono applicare poi gli strass, su tutta l’unghia o solo sulle punte. (Iodonna.it)

Unghie naturali - come ottenere l'effetto BB Cream nails che piacciono a Meghan Markle e Kate Middleton - Minimalista e sofisticato, regala alle mani un look curato senza bisogno di ricorrere a colori accesi. in più, non occorre essere esperti per replicarlo a casa. (Vanityfair.it)

Colori unghie autunnali : otto tonalità da tenere d'occhio - La fredda stagione porta rigore, grandi classici e anche toni giocosi, ma rivisitati in una chiave più tenue. Ecco otto tonalità da tenere d'occhio per il prossimo autunno-inverno. (Vanityfair.it)