Lavori sulla rete idrica, disagi sulla fornitura d'acqua durante la notte (Di venerdì 18 ottobre 2024) Hera informa che, a causa dell’attività di manutenzione in un proprio impianto da parte di Romagna Acque Società delle Fonti, a partire dalle 23:30 di lunedì 21 ottobre fino alle 3 di martedì 22 ottobre saranno possibili disservizi in alcune zone della rete dell’acquedotto di Faenza. L’intervento Ravennatoday.it - Lavori sulla rete idrica, disagi sulla fornitura d'acqua durante la notte Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Hera informa che, a causa dell’attività di manutenzione in un proprio impianto da parte di Romagna Acque Società delle Fonti, a partire dalle 23:30 di lunedì 21 ottobre fino alle 3 di martedì 22 ottobre saranno possibili disservizi in alcune zone delladell’acquedotto di Faenza. L’intervento

