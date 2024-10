Thesocialpost.it - L’Aquila, Alessandro Fegatilli muore a 24 anni: ha perso il controllo dell’auto schiantandosi sul guardrail

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Non ce l’ha fatta, il giovane di 24che haildella sua auto lungo l’autostrada nei pressi di Carsoli, nelno. L’incidente è avvenuto al chilometro 61, dove l’auto diè finita contro il, per poi uscire dalla carreggiata e terminare la corsa in mezzo alla vegetazione.Leggi anche: Omicidio Eros Di Ronza, chiesto il carcere per zio e nipote che hanno ucciso il ladro La dinamica dell’incidente Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre il giovane dall’auto, ma purtroppo il violento impatto non gli ha lasciato scampo. I sanitari del 118 di Tagliacozzo, arrivati poco dopo, hanno tentato di soccorrere. È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Salvatore del, ma nonostante i tentativi di salvarlo, il giovane non è sopravvissuto.