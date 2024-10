Gaeta.it - La Francia rifiuta il modello Albanese per i centri migratori: le parole di Michel Barnier

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La questione dei migranti e delle politiche di accoglienza in Europa continua a essere al centro del dibattito pubblico. L’ultimo intervento significativo in merito proviene dal Primo Ministro francese, che ha esposto le posizioni dellariguardo al controversodi gestionea implementato in Albania. Questo, attuato grazie a un accordo tra Italia e Albania, non sarà adottato dalla, contrariamente a quanto ipotizzato. Le ragioni di questa scelta sono molteplici, comprendendo aspetti giuridici e istituzionali. Ilo italiano e la sua applicazione in Albania Negli ultimi anni, l’Italia ha cercato di affrontare l’emergenzaa attraverso una serie di accordi bilaterali, in particolare con paesi come la Libia e la Tunisia.