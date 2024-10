La cucina pugliese: omaggio a Lino Banfi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il titolare del Ristorante Morganti, Nicola Chiarelli, ci parla della speranza di vedere Lino Banfi nel suo locale L'articolo La cucina pugliese: omaggio a Lino Banfi proviene da Novella 2000. Novella2000.it - La cucina pugliese: omaggio a Lino Banfi Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il titolare del Ristorante Morganti, Nicola Chiarelli, ci parla della speranza di vederenel suo locale L'articolo Laproviene da Novella 2000.

Lino Banfi : “Addio De Rossi? Sono rassegneto”. Poi sui Friedkin…ESCLUSIVA - E’ avvelenato il noto comico barese e a Cityrumors. itL’altro giorno quasi non ci credeva quando gli hanno riferito che Daniele De Rossi era stato allontanato, “pensavo a uno scherzo di mio figlio”, invece poi quando ha capito che non si trattava di una burla il tifoso Banfi si è dispiaciuto tanto: “Sono rimasto di sasso, mi sono informato e ho capito che era successa una cosa che non doveva ... (Cityrumors.it)

Lino Banfi : “Addio De Rossi? Sono rassegneto”. Poi sui Friedkin… - Il noto comico Lino Banfi se la prende per l’esonero di De Rossi e spera che la Roma se la compri Malagò e diventi presidente (Ansa Foto) Cityrumors. Sarebbe azzeccato e farebbe solo il bene della Roma”. itL'articolo Lino Banfi: “Addio De Rossi? Sono rassegneto”. E queste cose, da un punto di vista del tifoso, non dovrebbero essere toccate o quanto meno rispettate, e De Rossi non è stato ... (Cityrumors.it)

De Rossi esonerato - le reazioni dei tifosi-vip. Claudio Amendola : «Mi dispiace per lui. Questo sport mi fa schifo». Lino Banfi : «Non c'è più amore per la squadra» - Fra i romanisti scioccati dall'esonero di Daniele De Rossi ci sono anche due grandi attori e grandi romanisti come Lino Banfi e Claudio Amendola, intervistati da... (Ilmessaggero.it)