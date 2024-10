Quotidiano.net - L’ Italia non molla l’Unifil: "Deve restare per la pace". E Meloni vola in Libano

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Giorgiaè in Medio Oriente, atterrata ieri notte direttamente da Bruxelles: prima leader occidentale in visita dopo lo scoppio del caso Unifil. Impossibile "per motivi di sicurezza", secondo il ministro della Difesa Guido Crosetto, una visita alla base Onu. Ma il programma di giornata, anche senza blitz in zona di guerra, già deborda di impegni. La missione in Giordania e incade a 24 ore dall’uccisione a Rafah del leader di Hamas Yahya Sinwar, che la premier ha subito commentato. "La sua morte apra una nuova fase che porti alla liberazione degli ostaggi e al cessate il fuoco a Gaza". Motivo della misione diplomatica sono anche gli "inaccettabili" attacchi israeliani per sfrattare, il contingente multinazionale dell’Onu ina forte presenzana (alle cui spalle si annidano le brigate di Hezbollah).