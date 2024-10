Juve, Motta: “Lazio grande avversario. Koopmeiners non ci sarà” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Torino, 18 ottobre 2024 – Juve-Lazio per tenere la scia del Napoli e dell’Inter, impegnate rispettivamente contro Empoli e Roma in trasferta. Big match allo Stadium tra i bianconeri di Motta e i biancocelesti di Baroni, entrambi reduci da un convincente avvio di stagione. Lo stadio sarà pieno per un’altra testimonianza di affetto verso il nuovo corso calcistico di Thiago e Giuntoli e parte il tour de force con partite ogni tre giorni da qui alla prossima sosta. Dopo la Lazio, infatti, ci sarà lo Stoccarda in Champions League. Motta avrà a che fare con qualche assenza nel big match dell’ottava giornata, infatti saranno fuori Koopmeiners, che spera di rientrare per l’Inter, Bremer, tornerà nel 2025, McKennie, preservato per martedì, e Milik, i cui tempi di recupero non sono ancora chiari. Rientrano invece Fagioli e Weah per allungare le rotazioni a centrocampo e in attacco. Sport.quotidiano.net - Juve, Motta: “Lazio grande avversario. Koopmeiners non ci sarà” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Torino, 18 ottobre 2024 –per tenere la scia del Napoli e dell’Inter, impegnate rispettivamente contro Empoli e Roma in trasferta. Big match allo Stadium tra i bianconeri die i biancocelesti di Baroni, entrambi reduci da un convincente avvio di stagione. Lo stadiopieno per un’altra testimonianza di affetto verso il nuovo corso calcistico di Thiago e Giuntoli e parte il tour de force con partite ogni tre giorni da qui alla prossima sosta. Dopo la, infatti, cilo Stoccarda in Champions League.avrà a che fare con qualche assenza nel big match dell’ottava giornata, infatti saranno fuori, che spera di rientrare per l’Inter, Bremer, tornerà nel 2025, McKennie, preservato per martedì, e Milik, i cui tempi di recupero non sono ancora chiari. Rientrano invece Fagioli e Weah per allungare le rotazioni a centrocampo e in attacco.

