Ilgiorno.it - Introvabili e troppo care: il progetto delle cooperative per arginare la fame di case

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Monza – Abitare nella zona di Monza e Brianza negli ultimi anni è diventato sempre più difficile. Sull’onda lunga di Milano il prezzo degli immobili, e conseguentemente anche degli affitti, è cresciuto costantemente da una decina d’anni, e tanti oggi, soprattutto giovani (i più sottopagati) hanno difficoltà a potersi permettere una casa, nonostante il ricco e produttivo tessuto economico brianzolo. Per questa ragione il Consorziolavoratori (Ccl) ha deciso di aprire uno Sportello Habitat a Monza, che farà riferimento per tutta la provincia: si tratta di un vero e proprio spazio di ascolto e di informazioni finalizzato a raccogliere e mappare le esigenze del territorio, in particolare le preferenze dei cittadini, per aiutare il Ccl a prendere iniziative sempre più mirate e funzionali.