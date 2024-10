Inevitabile successo per Don Matteo 14: gli ascolti della prima puntata del 17 ottobre 2024 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 17 ottobre 2024 ha segnato il ritorno di uno dei titoli più iconici della televisione italiana, Don Matteo, che ha debuttato con la sua quattordicesima stagione su Rai1. Questa serie, amata da generazioni, continua a dimostrare la sua popolarità con ascolti che confermano la sua posizione di rilievo nel panorama delle fiction italiane. Analizziamo i numeri Auditel e confrontiamoli con i risultati delle scorse edizioni, per comprendere l’impatto e l’appeal di Don Matteo in questa nuova stagione. ascolti tv per la prima puntata di Don Matteo 14 Nella prima serata di giovedì scorso, Don Matteo 14 ha attirato ben 4.930.000 spettatori, registrando un notevole share del 27.8%. Gaeta.it - Inevitabile successo per Don Matteo 14: gli ascolti della prima puntata del 17 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 17ha segnato il ritorno di uno dei titoli più iconicitelevisione italiana, Don, che ha debuttato con la sua quattordicesima stagione su Rai1. Questa serie, amata da generazioni, continua a dimostrare la sua popolarità conche confermano la sua posizione di rilievo nel panorama delle fiction italiane. Analizziamo i numeri Auditel e confrontiamoli con i risultati delle scorse edizioni, per comprendere l’impatto e l’appeal di Donin questa nuova stagione.tv per ladi Don14 Nellaserata di giovedì scorso, Don14 ha attirato ben 4.930.000 spettatori, registrando un notevole share del 27.8%.

