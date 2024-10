Il Real Madrid anticipa l’affare: 30 milioni a gennaio e addio Juventus (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Juventus guarda con attenzione al mercato dei difensori tra presente e futuro. Un giovane prospetto potrebbe però finire al Real Madrid Non è affatto un mistero che le esigenze di mercato della Juventus nell’immediato siano cambiate in virtù del pesante infortunio occorso a Gleison Bremer. Il centrale brasiliano non potrà essere a disposizione di Thiago Motta che quindi insieme alla società dovrà trovare soluzioni. Cristiano Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.itIl Direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, resta ancora nel campo delle valutazioni sul difensore da mettere a disposizione dell’allenatore italo-brasiliano a gennaio. Il tutto però cercando una trattativa low cost e senza spese folli andando quindi su un profilo preferibilmente spendibile anche in prestito o comunque a condizioni favorevoli. Calciomercato.it - Il Real Madrid anticipa l’affare: 30 milioni a gennaio e addio Juventus Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Laguarda con attenzione al mercato dei difensori tra presente e futuro. Un giovane prospetto potrebbe però finire alNon è affatto un mistero che le esigenze di mercato dellanell’immediato siano cambiate in virtù del pesante infortunio occorso a Gleison Bremer. Il centrale brasiliano non potrà essere a disposizione di Thiago Motta che quindi insieme alla società dovrà trovare soluzioni. Cristiano Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.itIl Direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, resta ancora nel campo delle valutazioni sul difensore da mettere a disposizione dell’allenatore italo-brasiliano a. Il tutto però cercando una trattativa low cost e senza spese folli andando quindi su un profilo preferibilmente spendibile anche in prestito o comunque a condizioni favorevoli.

