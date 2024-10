Il piumone si muove sono loro Scandalo al Grande Fratello beccati allegramente insieme

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “andati avanti tutta la notte”., Giglio e Yulia senza freni oramai. Le telecamere riprendono tutti e i‘movimenti’ sembrano abbastanza eloquenti. Ma andiamo con ordine perché quella tra Giglio e Yulia sembra un’attrazione fisica molto forte, ma non tuttisicuri che poi per il ragazzo ci sia davvero del sentimento. Eppure sembra evidente che dopo notti come queste, il passo per diventare una coppia è alquanto breve. Ma cosa è successo in pratica? >> “Lui vuole fare l’amore”., notte caldissima nella casa. E lei costretta a fermarsi Proprio quello che immaginano tutti: i due hanno dormito assieme, ma a differenza delle altre volte, questa volta i movimentistati come dire molto esaustivi. C’era infatti, e in alcuni filmati sui social si può vedere, una certa regolarità. Noi non possiamo, ma su X qualcuno ha postato il video.