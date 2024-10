Il futuro dell’automotive in Abruzzo | Uil e altri sindacati sottolineano l’importanza del settore

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto industriale sempre più sfidante, ilsi conferma un pilastro fondamentale per l’economia italiana, e in particolare per quella abruzzese. Durante una manifestazione tenutasi a Roma, organizzata da Uil, Uilm, Fim e Fiom, i rappresentanti sindacali hanno sollecitato l’attenzione delle istituzioni su politiche industriali dedicate, essenziali per garantire unsolido ai lavoratori e alle aziende del. Michele Lombardo, segretario generale della Uil, ha messo in evidenza i numeri significativi che legano la regione all’industria automobilistica, con oltre 28mila metalmeccanici direttamente impiegati nella filiera.per l’La rilevanza delautomobilistico inè innegabile.