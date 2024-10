Ilfattoquotidiano.it - “Il fatto che tu sappia dove abito mi agita. So che pensate di essere romantici, ma è fuori luogo”: Andrea Delogu in allerta dopo aver ricevuto a casa un mazzo di fiori anonimo

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Haarrivare undidella conduttriceche però, giustamente, non l’ha presa bene. “Ilche tumi“, ha scritto in una Instagram story. La conduttrice ha poi aggiunto: “So chedie che dietro c’è un intento ‘carino’, ma credetemi, èe soprattutto pone le persone in. Sevo conoscerti ti saresti firmato, se non ho capito chi sei allora non abbiamo questa confidenza e ti sei immaginato una relazione che non abbiamo”.hatantissimi commenti a questa story, commenti che ha ripubblicato con un commento: “Questi sono i primi messaggi che ho aperto oggi, ce ne sono tantissimi. Corteggiare non vuol dire invadere la privacy, inquietare, nascondersi. Prima di scrivere ‘non vi va mai bene niente’, mettetevi nei panni degli altri, donne o uomini che siano”.