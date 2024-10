Helena Prestes, la “domanda test” spiazza Lorenzo: è davvero finita tra loro? (Di venerdì 18 ottobre 2024) All’interno della casa del Grande Fratello le ultime giornate non sono trascorse nel massimo della serenità. Può sembrare strano, ma il famoso “quadrilatero” amoroso non smette di far parlare. Al contrario, continua a regalare aggiornamenti praticamente ogni minuto. I ragazzi si allontanano e si inseguono, in un tira e molla che ben poco lascia ancora di chiaro. I più contrastanti al momento sono senza dubbio Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Dopo il due di picche ricevuto da Shaila, il gieffino sembrava essersi riavvicinato alla modella, tanto da affermare nell’ottava puntata che l’avrebbe voluta in finale. Il feeling era ricomparso anche dal punto di vista fisico: i due trascorrevano molto tempo vicini scambiandosi effusioni. La storia è davvero conclusa? Un dialogo condiviso sui social lascia pensare alla gelosia. Tutto.tv - Helena Prestes, la “domanda test” spiazza Lorenzo: è davvero finita tra loro? Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di venerdì 18 ottobre 2024) All’interno della casa del Grande Fratello le ultime giornate non sono trascorse nel massimo della serenità. Può sembrare strano, ma il famoso “quadrilatero” amoroso non smette di far parlare. Al contrario, continua a regalare aggiornamenti praticamente ogni minuto. I ragazzi si allontanano e si inseguono, in un tira e molla che ben poco lascia ancora di chiaro. I più contrastanti al momento sono senza dubbioSpolverato. Dopo il due di picche ricevuto da Shaila, il gieffino sembrava essersi riavvicinato alla modella, tanto da affermare nell’ottava puntata che l’avrebbe voluta in finale. Il feeling era ricomparso anche dal punto di vista fisico: i due trascorrevano molto tempo vicini scambiandosi effusioni. La storia èconclusa? Un dialogo condiviso sui social lascia pensare alla gelosia.

