Guerra in Medio Oriente, UNICEF: "Bambini bruciati e uccisi, basta con gli attacchi indiscriminati ai minori"

L'intervista di Fanpage.it ad Andrea Iacomini (UNICEF Italia): "C'è una escalation di attacchi ai bambini di cui poi sistematicamente ci dimentichiamo. Stiamo vivendo dal 1946, cioè dalla Seconda Guerra Mondiale, ad oggi la peggiore stagione che l'infanzia abbia mai conosciuto".

Libano - dopo sette giorni di guerra è già strage di bambini. Secondo l’Unicef almeno 80 minori sono morti e 300mila sono stati costretti a fuggire - Un simile esito deve essere evitato a tutti i costi”. Libano, dopo sette giorni di guerra è già strage di bambini. Dopo sette giorni di bombardamenti e l’avvio della campagna di terra, in Libano la situazione sta letteralmente precipitando. Secondo l’Unicef almeno 80 minori sono morti e 300mila sono stati costretti a fuggire sembra essere il primo su LA NOTIZIA. (Lanotiziagiornale.it)

Unicef : pronti a vaccini - fermare guerra - "Sarebbe un fallimento imperdonabile, Gaza era da 25 anni libera dalla polio". Se i combattimenti non si fermano, i vaccinatori non saranno in grado di raggiungere i bambini",ha scritto Russell in un post su X. 12. 000 bambini" e ha sottolineato: "Le parti devono rispettare le pause umanitarie specifiche per area per impedire alla poliomielite di diffondersi a Gaza e nella regione". (Televideo.rai.it)