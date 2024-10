Grande Fratello, Jessica Morlacchi vuole abbandonare: “Persone false, rischio di diventare matta” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Al Grande Fratello i primi nodi vengono al pettine. Le dinamiche all’interno della Casa sono diventate incontrollabili per la concorrente Jessica Morlacchi. La cantante in un momento di relax insieme a Clayton Norcross ha confessato che starebbe valutando l’idea di lasciare il programma, stanca dei rapporti che si sono instaurati dentro la Casa. “Non riesco a stare qui ad ammalarmi, diventare matta per situazioni che non mi interessano minimamente, fuori ho molte cose importanti”, esordisce così Jessica Morlacchi confessando al gieffino Norcross di non apprezzare gli inquilini della Casa e i loro atteggiamenti. Alla domanda di Clayton sul perché avesse deciso di entrare a far parte del programma di Alfonso Signorini, la cantante replica senza batter ciglio: “Non pensavo fosse così. Pensavo ci fossero conflitti ma importanti, confronti. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ali primi nodi vengono al pettine. Le dinamiche all’interno della Casa sono diventate incontrollabili per la concorrente. La cantante in un momento di relax insieme a Clayton Norcross ha confessato che starebbe valutando l’idea di lasciare il programma, stanca dei rapporti che si sono instaurati dentro la Casa. “Non riesco a stare qui ad ammalarmi,per situazioni che non mi interessano minimamente, fuori ho molte cose importanti”, esordisce cosìconfessando al gieffino Norcross di non apprezzare gli inquilini della Casa e i loro atteggiamenti. Alla domanda di Clayton sul perché avesse deciso di entrare a far parte del programma di Alfonso Signorini, la cantante replica senza batter ciglio: “Non pensavo fosse così. Pensavo ci fossero conflitti ma importanti, confronti.

