Biccy.it - Gianluca Torre di Casa A Prima Vista: “Se sono gay?”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024), uno degli agenti immobiliari protagonisti di, è? A rispondere a questa domanda è stato proprio lui fra le pagine del settimanale Gente. “Se? Molti me lo chiedono, ma la verità è che ho una fidanzata“.: “Ho una fidanzata”, in realtà, aveva confessato di avere una compagna anche quando è stato ospite da Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio un paio di settimane fa, ma a quanto pare la cosa è passata inosservata dato la domanda del giornalista. “Se? Molti me lo chiedono, ma la verità è che ho una fidanzata. La mia compagna è molto privata, non mi va di parlarne. Dirò soltanto che ha vissuto molto all’estero, fa la manager. Ora è tornata in Italia”. L’agente immobiliare non ha dato ulteriori indizi sulla sua compagna quindi non sappiamo né da quanto dura né tantomeno se convivono.