Fotografia: "Totem e Tabù". Apre la mostra (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si intitola "Totem e Tabù" la mostra fotografica che sarà inaugurata domani, sabato 19 ottobre, alle ore 17, nel Museo della Città e del Territorio, in piazza Ferdinando Martini. Qui saranno esposte le opere dei fotografi che hanno partecipato ai laboratori di Cult164 e 165 Fiaf. Il Dipartimento Cultura della Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche (Fiaf), ogni anno propone agli appassionati di Fotografia laboratori con un tema comune. Per il 2023-2024 il tema individuato, a livello nazionale, è stato appunto "Totem e Tabù" e su questo hanno lavorato più di quaranta laboratori in tutta Italia. In particolare il Laboratorio 164 (Firenze-Pistoia-Siena), coordinato da Marco Fantechi, e il Laboratorio 165 (Prato) coordinato da Vincenza Iannelli e Mario Pasquali che hanno raccolto i lavori di una settantina di autori. Ogni autore ha approfondito il tema. Lanazione.it - Fotografia: "Totem e Tabù". Apre la mostra Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si intitola "" lafotografica che sarà inaugurata domani, sabato 19 ottobre, alle ore 17, nel Museo della Città e del Territorio, in piazza Ferdinando Martini. Qui saranno esposte le opere dei fotografi che hanno partecipato ai laboratori di Cult164 e 165 Fiaf. Il Dipartimento Cultura della Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche (Fiaf), ogni anno propone agli appassionati dilaboratori con un tema comune. Per il 2023-2024 il tema individuato, a livello nazionale, è stato appunto "" e su questo hanno lavorato più di quaranta laboratori in tutta Italia. In particolare il Laboratorio 164 (Firenze-Pistoia-Siena), coordinato da Marco Fantechi, e il Laboratorio 165 (Prato) coordinato da Vincenza Iannelli e Mario Pasquali che hanno raccolto i lavori di una settantina di autori. Ogni autore ha approfondito il tema.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Donata Pizzi La Collezione è in mostra a Ravenna - fino al 15 dicembre alla Fondazione Sabe per l'arte - curata da Federica Muzzarelli - docente di Storia della Fotografia presso il Dipartimento delle Arti - Università di Bologna - che ha intitolato la selezione : Fotografia e Femminismi-Storie e immagini dalla Collezione Donata Pizzi. In contemporanea - il 16 ottobre - inaugura la mostra La Passione - alla Fotogalleriet di Oslo. - Fin dall’inizio, nel mio progetto, volevo dare evidenza al lavoro di artiste che usano la macchina fotografica per raccontare la realtà, per studiare, per conoscere. Però il mio primo lavoro è stato ritrarre gli scrittori: Aldo Busi, Daniele del Giudice e molti altri. E poi devi sempre trovare nuovi committenti: io ero stata molto fortunata, sapevo viaggiare e parlavo bene l’inglese, mi era ... (Iodonna.it)

“La mia prima” : la nuova mostra del Centro di fotografia indipendente - La Classe 23/24 del corso annuale del Centro di Fotografia Indipendente debutta con la mostra «La mia Prima». . . In esposizione i lavori di quindici autori sui legami familiari ed emotivi, l’osservazione della delicata fase dell’adolescenza, la ricerca di se stessi attraverso i viaggi, la natura, il. (Napolitoday.it)

Arriva a Rovigo la mostra "Henri Cartier-Bresson e l'Italia". Il grande fotografo francese ha amato questo Paese : le strade - le piazze - il vociare dei bambini - l'ombra dei luoghi - di case e oggetti. In scena un viaggio sentimentale di pura fotografia. - Pistoia accoglie i fotografi della ... (Iodonna.it)