Foggia, spara in testa alla moglie fuori da un supermercato poi si suicida (Di venerdì 18 ottobre 2024) La donna verserebbe in condizioni gravissime in ospedale; gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica della tragedia e per comprendere i motivi che avrebbero spinto l'uomo a compierla

