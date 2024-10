Sport.quotidiano.net - "Fiero dei miei ragazzi"

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) "Se avessimo portato a casa la Supercoppa sarebbe stata la serata perfetta. Non è successo, ma è stata comunque una grande serata. Sonodi quello che ihanno fatto in pista. Hanno dato il loro massimo e li ringrazio". Se qualcuno pensava che nell’ambiente del Forte regnasse il disappunto, a poche ore dalla doppia sconfitta contro il Follonica, si è sbagliato di grosso. Mirko De Gerone è un allenatore, comunque,dei suoi e, nonostante l’obiettivo più alla portata della stagione sia svanito, ha tutte le ragioni del mondo per pensare al futuro con più certezze che dubbi. "Abbiamo per lunghi tratti messo sotto una squadra espertissima – analizza ancora il tecnico dei campioni d’Italia –, che da anni gioca assieme, che ha una rosa più profonda della nostra e che, molto probabilmente, nutre ambizioni più grandi delle nostre.