Fairy Tale di Stephen King tornerà come serie TV (Di venerdì 18 ottobre 2024) Fairy Tale di Stephen King, che era stato pianificato come lungometraggio dal regista di Jason Bourne Paul Greengrass, sarà ora sviluppato come serie televisiva di dieci episodi. Greengrass scriverà la sceneggiatura insieme a J.H. Wyman, che fungerà da showrunner. La serie si baserà sulla sceneggiatura che Greengrass aveva scritto per il lungometraggio. Il romanzo dark fantasy di King era originariamente in fase di sviluppo con la Universal, ma sarà A24 a collaborare con Wyman e Greengrass per sviluppare la serie. Secondo quanto riferito, la Universal ha abbandonato Fairy Tale perché non riusciva a trovare un modo per trasformare l’epopea di 600 pagine in un unico film soddisfacente. Tra i crediti di Wyman figurano Fringe, Almost Human e Debris. Nerdpool.it - Fairy Tale di Stephen King tornerà come serie TV Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)di, che era stato pianificatolungometraggio dal regista di Jason Bourne Paul Greengrass, sarà ora sviluppatotelevisiva di dieci episodi. Greengrass scriverà la sceneggiatura insieme a J.H. Wyman, che fungerà da showrunner. Lasi baserà sulla sceneggiatura che Greengrass aveva scritto per il lungometraggio. Il romanzo dark fantasy diera originariamente in fase di sviluppo con la Universal, ma sarà A24 a collaborare con Wyman e Greengrass per sviluppare la. Secondo quanto riferito, la Universal ha abbandonatoperché non riusciva a trovare un modo per trasformare l’epopea di 600 pagine in un unico film soddisfacente. Tra i crediti di Wyman figurano Fringe, Almost Human e Debris.

