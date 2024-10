Lanazione.it - Entusiasmo Iaiunese: "Dopo il primo gol ora voglio il derby"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Alla vigilia deltra Montevarchi e Terranuova Traiana, parla l’uomo partita che è stato in grado di portare in dote al club di piazza Coralli tre punti preziosi, strappandoli al blasonato Grosseto. Christianè arrivato nella città di Poggio questa estate, in prestito dal Figline. 18 anni compiuti a maggio, ha debuttato due stagioni fa in prima squadra e nel passato campionato di Serie D ha raccolto 10 presenze in gialloblu, 2 delle quali dall’inizio, e un assist vincente nella gara pareggiata 2-2 in casa alla penultima con i Mobilieri Ponsacco. "Quella di domenica scorsa è stata una bella vittoria - ha affermato l’attaccante biancorosso - condita dal miogol in serie D. È stato soprattutto un bel risultato di tutta la squadra, se consideriamo il fatto che il successo è arrivato in rimonta.