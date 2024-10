Energia, Terna registra calo consumi elettrici a settembre (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel mese di settembre il fabbisogno di Energia elettrica in Italia è stato pari a 25,4 miliardi di kWh (kilowattora), in diminuzione dell’1,3% rispetto allo stesso mese del 2023. Lo rileva Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale. A livello territoriale, la variazione tendenziale dello scorso mese è risultata ovunque negativa: -0,7% al Nord, -1,5% al Centro e -2,4% al Sud e nelle Isole. Nei primi nove mesi dell’anno, il fabbisogno nazionale è in crescita del 2,1% rispetto al corrispondente periodo del 2023. L’indice Imcei (Indice mensile dei consumi elettrici industriali) elaborato da Terna, che prende in esame i consumi industriali delle imprese cosiddette ‘energivore’, si attesta a -3,2% rispetto a settembre 2023. In particolare, positivi i comparti della cartaria, cemento, calce e gesso e alimentare. Lapresse.it - Energia, Terna registra calo consumi elettrici a settembre Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel mese diil fabbisogno dielettrica in Italia è stato pari a 25,4 miliardi di kWh (kilowattora), in diminuzione dell’1,3% rispetto allo stesso mese del 2023. Lo rileva, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale. A livello territoriale, la variazione tendenziale dello scorso mese è risultata ovunque negativa: -0,7% al Nord, -1,5% al Centro e -2,4% al Sud e nelle Isole. Nei primi nove mesi dell’anno, il fabbisogno nazionale è in crescita del 2,1% rispetto al corrispondente periodo del 2023. L’indice Imcei (Indice mensile deiindustriali) elaborato da, che prende in esame iindustriali delle imprese cosiddette ‘energivore’, si attesta a -3,2% rispetto a2023. In particolare, positivi i comparti della cartaria, cemento, calce e gesso e alimentare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Energia - lavori di scavo per la sostituzione di una linea a Torre Faro : chiudono le vie Pozzo Giudeo - Lanterna e Biasini - . E-distribuzione rende noto che da lunedì 21 ottobre sino a venerdì 25 ottobre 2024, sabato e domenica esclusi, provvederà all’esecuzione dei lavori previsti in via Pozzo Giudeo durante i quali, viste le ridotte dimensioni della stessa, si provvederà alla chiusura della stessa dalle ore 7 alle 17. (Messinatoday.it)

Come sostituire il caffè : le alternative che danno energia - Viviamo in Italia, dove per darci una sferzata di energia, spesso al risveglio si ricorre al caffè, pare che non esista niente di meglio. Invece ci sono delle valide alternative. Non a tutti fa bene, può provocare fastidi allo stomaco, come nausea o dolore, oppure tachicardia, perché stimola il... (Veronasera.it)

Ternana-Campobasso - Ignazio Abate : “Settimana ottima e rifinitura senza la giusta energia. Ci aspetta la prova di maturità” - Una partita da affrontare al meglio, senza pensare alle vicende extracampo. Il tecnico Ignazio Abate ha presentato Ternana-Catanzaro nel corso della conferenza stampa che anticipa il match in programma domani, lunedì 7 ottobre, allo stadio Libero Liberati. Al termine dell’allenamento di... (Ternitoday.it)