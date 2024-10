Emma Bonino ricoverata per problemi respiratori. «Risponde bene alle terapie, è in miglioramento» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Emma Bonino è stata ricoverata ieri nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver accusato nel pomeriggio difficoltà respiratorie. Sta Rispondendo Ilmessaggero.it - Emma Bonino ricoverata per problemi respiratori. «Risponde bene alle terapie, è in miglioramento» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)è stataieri nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver accusato nel pomeriggio difficoltàe. Stando

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anche Emma Bonino promuove Fitto commissario Ue : “Politico esperto - al Pd dico : votatelo” - Mogherini e Gentiloni ricoprivano ruoli di primissimo piano sulla politica estera e sull’economia”. In questo senso, servirebbe piuttosto un appello alla maturità di Meloni ai suoi”. L'articolo Anche Emma Bonino promuove Fitto commissario Ue: “Politico esperto, al Pd dico: votatelo” sembra essere il primo su Secolo d'Italia. (Secoloditalia.it)

Emma Bonino : "Fitto è esperto - ma si guardi dai suoi. Al Pd dico : votatelo" - In questo senso, servirebbe piuttosto un appello alla maturità di Meloni ai suoi". Perché votare un socialista avrebbe fatto arrabbiare Salvini e Vannacci? Davvero non capisco. Su una sola cosa +Europa ha votato a favore di Meloni: sul sostegno all’Ucraina in continuità con il governo Draghi. Quel che rende autorevole i commissari sono però i portafogli. (Quotidiano.net)