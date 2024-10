Gaeta.it - Emergenza maltempo in Toscana: vigili del fuoco in azione tra allagamenti e evacuazioni

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Notte di grande paura in, dove ilha colpito in modo significativo la zona del Livornese. Le intense piogge hanno portato a condizioni di, causandoe la necessità di operazioni di salvataggio da parte deidel. A Campiglia Marittima, il fiume Cornia ha superato i limiti, rompendo gli argini e invadendo sia i terreni agricoli che diverse abitazioni. In questo scenario critico, gli operatori del soccorso hanno anche affrontato l’evacudi un’importante struttura residenziale per anziani. I danni provocati dal fiume Cornia Le piogge torrenziali nel Livornese hanno avuto un impatto devastante, in particolare a Campiglia Marittima dove il fiume Cornia ha mostrato il suo lato più pericoloso.