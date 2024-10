Emergenza Carceri, suicidi e sovraffollamento tra silenzi politici e diritti violati (Di venerdì 18 ottobre 2024) Settantacinque è il numero dei suicidi avvenuti nei nostri istituti penitenziari da inizio anno: un numero per cui l’Italia potrebbe rischiare una seconda sentenza Torreggiani viste le condizioni in cui versano le nostre Carceri. Era l’8 gennaio 2013 quando la seconda Camera della Corte europea dei diritti umani (Cedu), ha condannato lo Stato italiano per Emergenza Carceri, suicidi e sovraffollamento tra silenzi politici e diritti violati L'Identità. Lidentita.it - Emergenza Carceri, suicidi e sovraffollamento tra silenzi politici e diritti violati Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Settantacinque è il numero deiavvenuti nei nostri istituti penitenziari da inizio anno: un numero per cui l’Italia potrebbe rischiare una seconda sentenza Torreggiani viste le condizioni in cui versano le nostre. Era l’8 gennaio 2013 quando la seconda Camera della Corte europea deiumani (Cedu), ha condannato lo Stato italiano pertraL'Identità.

