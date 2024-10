Eddie Howe conferma nessun contatto per il lavoro in Inghilterra, poiché potenzialmente è stato escluso dal noleggio (Di venerdì 18 ottobre 2024) Breaking: Eddie Howe ha confermato di non essere tra i dieci candidati che la FA ha dichiarato di aver intervistato per il posto in Inghilterra prima di decidere di nominare Thomas Tuchel per il ruolo. La FA ha optato per un contratto di 18 mesi per Tuchel a partire da gennaio, suggerendo che un manager a lungo termine non era una priorità particolare per loro – e questo potrebbe aver avuto un ruolo nel non considerare Howe per il ruolo. È stato riferito che la FA non ha parlato con il “candidato inglese eccezionale” prima di nominare Tuchel. Secondo quanto riferito, l’allenatore del Newcastle United ha una clausola rescissoria di 6 milioni di sterline nel suo contratto con il club, che era più di quanto il precedente allenatore dell’Inghilterra Gareth Southgate guadagnasse come stipendio annuale. Justcalcio.com - Eddie Howe conferma nessun contatto per il lavoro in Inghilterra, poiché potenzialmente è stato escluso dal noleggio Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Breaking:hato di non essere tra i dieci candidati che la FA ha dichiarato di aver interviper il posto inprima di decidere di nominare Thomas Tuchel per il ruolo. La FA ha optato per un contratto di 18 mesi per Tuchel a partire da gennaio, suggerendo che un manager a lungo termine non era una priorità particolare per loro – e questo potrebbe aver avuto un ruolo nel non considerareper il ruolo. Èriferito che la FA non ha parlato con il “candidato inglese eccezionale” prima di nominare Tuchel. Secondo quanto riferito, l’allenatore del Newcastle United ha una clausola rescissoria di 6 milioni di sterline nel suo contratto con il club, che era più di quanto il precedente allenatore dell’Gareth Southgate guadagnasse come stipendio annuale.

Howe non è stato intervistato per un lavoro in Inghilterra - “Ma non direi mai che allenare l’Inghilterra non è qualcosa che mi piacerebbe fare un giorno se ne avessi l’opportunità, ma il mio obiettivo è Newcastle, Newcastle, Newcastle”. Penso che sia negativo, in realtà, se lo fai, quindi in termini della mia carriera e di ciò che ci aspetta cinque, dieci anni a venire, non lo so, non ne ho idea. (Justcalcio.com)

Newcastle - Howe : “Io ct dell’Inghilterra? Nessuno mi ha contattato” - . Loro lo sanno, spero, da come mi comporto, da come lavoro quotidianamente e da quanto mi impegno per il club“. The post Newcastle, Howe: “Io ct dell’Inghilterra? Nessuno mi ha contattato” appeared first on SportFace. “Nessuno, assolutamente mi ha contattato per questo – ha detto il manager di Eddie Howe, tecnico del Newcastle, riguardo una possibile chiamata dai Tre Leoni – e peraltro io ... (Sportface.it)