E' una roulette russa vivere a Milano e nel suo hinterland Lo sfogo di Alba Parietti dopo il furto dei pneumatici dell' auto

AGI - Non è la prima voce vip a denunciare i ripetuti episodi di microcriminalità che ultimamente flagellano con troppa frequenza Milano e la sua periferia e, purtroppo, non sarà nemmeno l'ultima. dopo i recenti sfoghi di Flavio Briatore, Giulia Salemi ed Elenoire Casalegno, stavolta è toccato ad Alba Parietti denunciare, via Instagram, il degrado della città rappresentato dal furto delle gomme della sua auto. "E' la sorpresa della mattina nonostante abbia le telecamere esattamente sopra il parcheggio - premette la conduttrice tv -. Questa notte a me e altre persone tra Basiglio Milano 3 hanno trovato le macchine in questa condizione. Parlare di sorpresa in realtà è un errore. Rubano continuamente tutto, borsette, scippi continui, aggressioni a donne, omicidi motivati da futili motivi o peggio da pazzia. vivere a Milano e nel suo hinterland è diventato impossibile".

