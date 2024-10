Diddy denunciato da Ashley Parham: “Tre uomini su di me con un telecomando” (Di venerdì 18 ottobre 2024) È emersa online un’altra denuncia che Diddy avrebbe ricevuto da una donna, Ashley Parham, che nel 2018 sarebbe stata vi0lentata da lui e altri suoi amici. Il fatto sarebbe avvenuto proprio nel 2018 a Orinda, in California, nella villa del rapper. La donna, come racconta TMZ, sarebbe stata portata lì da un amico che aveva in comune con Diddy e proprio durante il Freak Off sarebbe stata minacciata con un coltello con la frase ‘ora ti faccio il sorriso di Glasgow’, ovvero un taglio orizzontale che le avrebbe deturpato il viso. E solo dopo averla intimidita in quel modo sarebbe scattata la violenza. Secondo quanto raccontato da Ashley Parham a TMZ, Diddy l’avrebbe spogliata con violenza e bagnata con una sostanza oleosa su tutto il corpo, il famoso olio per bambini mischiato a GHD, la droga dello stupr0. Biccy.it - Diddy denunciato da Ashley Parham: “Tre uomini su di me con un telecomando” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) È emersa online un’altra denuncia cheavrebbe ricevuto da una donna,, che nel 2018 sarebbe stata vi0lentata da lui e altri suoi amici. Il fatto sarebbe avvenuto proprio nel 2018 a Orinda, in California, nella villa del rapper. La donna, come racconta TMZ, sarebbe stata portata lì da un amico che aveva in comune cone proprio durante il Freak Off sarebbe stata minacciata con un coltello con la frase ‘ora ti faccio il sorriso di Glasgow’, ovvero un taglio orizzontale che le avrebbe deturpato il viso. E solo dopo averla intimidita in quel modo sarebbe scattata la violenza. Secondo quanto raccontato daa TMZ,l’avrebbe spogliata con violenza e bagnata con una sostanza oleosa su tutto il corpo, il famoso olio per bambini mischiato a GHD, la droga dello stupr0.

