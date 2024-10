Detrazioni, arriva il quoziente familiare: ecco chi ci guadagna. Tutti i calcoli (Di venerdì 18 ottobre 2024) La manovra 2025 porta una novità: la rimodulazione delle aliquote in base al numero dei componenti di un nucleo Ilgiornale.it - Detrazioni, arriva il quoziente familiare: ecco chi ci guadagna. Tutti i calcoli Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La manovra 2025 porta una novità: la rimodulazione delle aliquote in base al numero dei componenti di un nucleo

Manovra - Giorgetti : “Sacrifici? Per le banche”. Ma i single avranno meno detrazioni e nel 2025 per la sanità arrivano solo 900 milioni in più - Stretta sui compensi degli enti che hanno contributi pubblici – Arriva una mini stretta sui compensi dei manager di enti pubblici, fondazioni, società non quotate: si tratta di una platea ancora non toccata dal tetto di 240mila euro annui in vigore per gli stipendi dei manager pubblici che il ministro della pa Paolo Zangrillo vorrebbe peraltro eliminare. (Ilfattoquotidiano.it)