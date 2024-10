Ilgiorno.it - Detenuti al servizio della città. Lavorando come muratori hanno sistemato il lavatoio

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)del carcere di Sondrio al lavoro per il recupero deldi Pra. In continuità con le attività svolte nei tre anni precedenti, in questo 2024, il progetto Porte aperte, promosso nei territori di Sondrio e di Lecco, con il finanziamentoRegione Lombardia, e coordinato dalla Cooperativa Forme, ha attivato un laboratorio sperimentale di giustizia di comunità. Un modo per rendere concreto il reinserimento in società di chi ha sbagliato e sta pagando. Un gruppo dipresso la Casa Circondariale di Sondrio è stato infatti coinvolto in un’attività di pubblica utilità individuata dall’Ufficio tecnico comunale nella riqualificazione delnella frazione Prainferiore.