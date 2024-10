Zonawrestling.net - Dave Meltzer:”Bryan Danielson si sottoporrà a una risonanza magnetica per determinare la necessità di un intervento chirurgico al collo.”

(Di venerdì 18 ottobre 2024)aveva dichiarato che la sua prossima sconfitta avrebbe segnato la fine della sua carriera da wrestler a tempo pieno. Quel momento si è verificato a WrestleDream, e ora è previsto che si sottoponga a unaper scoprire se sarà necessario unal. WrestleDream è terminato nel peggiore dei modi per, poiché ha perso il titolo di AEW World Champion contro Jon Moxley. Dopo il match, il Blackpool Combat Club ha brutalmente attaccato The American Dragon, e lui ha lasciato l’arena in barella, con il suo futuro incerto. Prima di WrestleDream,aveva rivelato in un’intervista che aveva iniziato a perdere forza nelle gambe durante il suo match contro Kazuchika Okada, svoltosi durante il quinto anniversario di AEW Dynamite il 2 ottobre 2024.