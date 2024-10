Covid Italia, bollettino ultima settimana: nuovi casi in lieve calo, salgono i decessi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella settimana 10-16 ottobre si registrano 11.433 nuovi contagi e 117 morti Diminuiscono i nuovi casi di Covid in Italia, ma aumentano i decessi, probabilmente per effetto dei maggiori contagi delle settimane precedenti. Nella settimana 10-16 ottobre si registrano 11.433 nuovi casi rispetto ai 11.887 della rilevazione precedente. I morti arrivano a 117, in aumento Sbircialanotizia.it - Covid Italia, bollettino ultima settimana: nuovi casi in lieve calo, salgono i decessi Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella10-16 ottobre si registrano 11.433contagi e 117 morti Diminuiscono idiin, ma aumentano i, probabilmente per effetto dei maggiori contagi delle settimane precedenti. Nella10-16 ottobre si registrano 11.433rispetto ai 11.887 della rilevazione precedente. I morti arrivano a 117, in aumento

Dati Covid in Italia : nuovi casi in calo - ma aumentano i decessi nella settimana dal 10 al 16 ottobre - Il legame tra i nuovi contagi e i decessi è ben documentato in epidemiologia e suggerisce che un aumento sostenuto dei casi può avere ripercussioni a lungo termine sul numero di vittime, nonostante le attuali misure di contenimento e vaccinazione. Questa concentrazione di nuovi contagi nelle regioni settentrionali potrebbe riflettere i modelli di mobilità e interazione sociale specifici di ... (Gaeta.it)

Covid in Toscana : 10 morti nell’ultima settimana e 867 nuovi casi. 212 i ricoverati - Sono 10 i decessi per Covid-19 registrati in Toscana nell'ultima settimana (9-16 ottobre 2024). E continuano a salire i nuovi casi, sono 867 L'articolo Covid in Toscana: 10 morti nell’ultima settimana e 867 nuovi casi. 212 i ricoverati proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)

Covid in Toscana : 14 morti nell’ultima settimana e 616 nuovi contagi. 181 i ricoverati - Negli ultimi sette giorni (2-9 ottobre 2024), sono 14 i decessi per Covid-19 registrati in Toscana: si tratta di 11 uomini e 3 donne L'articolo Covid in Toscana: 14 morti nell’ultima settimana e 616 nuovi contagi. 181 i ricoverati proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)