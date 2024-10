Liberoquotidiano.it - Cose da (Nico) Paz": Como, uno degli esordi più spettacolari di sempre

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Salvatelo, prima che sia troppo tardi. Salvate l'ultimo trequartista che sembra provenire da un altro pianeta, visto che nel nostro non c'era più spazio per il Dieci, il Diez come dicono in Argentina, un ruolo sacrificato sull'altare dell'equilibrio tattico. Salvatelás Paz Martínez detto, una reliquia a cui sono bastati diciassette minuti nella gara d'o con la Selección per fare impazzire l'Argentina intera, paese che di piedi buoni se ne intende. Forse anche per questo Paz ha scelto di non rappresentare la Spagna, pur essendoci nato (a Santa Cruz de Tenerife) e cresciuto, ma la patria di papà Pablo, ex calciatore con 14 presenze in Nazionale e una carriera divisa tra Argentina e Spagna, appunto.Paz è entrato al posto di Lautaro Martinez nella gara di qualificazione ai prossimi Mondiali contro la Bolivia.