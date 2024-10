Concorsi scuola: proroga censimento aule al 26 ottobre, si effettua anche in caso di indisponibilità. NOTA (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con NOTA del 17 ottobre il Ministero comunica la proroga al 26 ottobre 2024 del termine utile per effettuare le operazioni di censimento delle aule informatizzate, da effettuarsi anche in caso di indisponibilità delle stesse, e del successivo collaudo delle postazioni. L'articolo Concorsi scuola: proroga censimento aule al 26 ottobre, si effettua anche in caso di indisponibilità. NOTA . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Condel 17il Ministero comunica laal 262024 del termine utile perre le operazioni didelleinformatizzate, darsiindidelle stesse, e del successivo collaudo delle postazioni. L'articoloal 26, siindi

Democrazia Partecipata - proroga al 15 Ottobre del termine per la votazione dei progetti - . Possono votare tutti i cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età, residenti nel territorio comunale. Sulla piattaforma “Catania Semplice” nel sito istituzionale del Comune di Catania, si può visionare l’elenco, degli 8 progetti promossi dai cittadini, ammessi a votazione. L’Amministrazione Comunale ha prorogato alle ore 23:59 di martedì 15 ottobre 2024 il termine per la ... (Dayitalianews.com)

Democrazia Partecipata - proroga al 15 ottobre del termine per la votazione dei progetti - Fino a questa data, i cittadini possono votare i progetti proposti, sia individualmente che in forma associata, per. . L’Amministrazione comunale ha prorogato il termine per la votazione online sui fondi da destinare ai progetti di Democrazia Partecipata alle ore 23:59 di martedì 15 ottobre 2024. (Cataniatoday.it)

Futuridea e Gioia Sannitica insieme per il progetto Non solo Parco : prorogata l’iscrizione al 15 ottobre - Futuridea partecipa in qualità di soggetto affidatario del servizio di organizzazione e animazione del Laboratorio di Micro-Imprenditorialità femminile del progetto “Non solo Parco”-Azione PNRR finanziata dall’Unione europea NextGenerationUE. net. futuridea. La proposta è precipuamente finalizzata a rivitalizzare il sistema socio-economico, al fine di porre un freno allo spopolamento e ... (Anteprima24.it)