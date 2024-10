Chiocci, Pagliara e Vicedomini sono i vincitori del “Premio Eccellenza Italiana 2024” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il direttore del Tg1 Gianmarco Chiocci e il Claudio Pagliara e il giornalista e produttore Pascal Vicedomini sono i vincitori del “Premio Eccellenza Italiana 2024”. Roma, 12 ottobre 2024 – Il direttore del Tg1 Gianmarco Chiocci, l’inviato Rai negli Stati Uniti, Claudio Pagliara e il giornalista e produttore Pascal Vicedomini sono i vincitori del “Premio 2anews.it - Chiocci, Pagliara e Vicedomini sono i vincitori del “Premio Eccellenza Italiana 2024” Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il direttore del Tg1 Gianmarcoe il Claudioe il giornalista e produttore Pascaldel “”. Roma, 12 ottobre– Il direttore del Tg1 Gianmarco, l’inviato Rai negli Stati Uniti, Claudioe il giornalista e produttore Pascaldel “

Chiocci - Pagliara e Vicedomini “Eccellenze italiane” - “Guardiamo a un modello economico coesivo, pensiamo che l’Italia vada raccontata per l’unicità che esprime nel mondo per questo dobbiamo dire grazie al giornalismo del servizio pubblico che è realmente impegnato a offrire una narrazione più autentica e carica di Speranza capace di favorire il Networking perché il racconto dell’Italia nel mondo, deve essere non più nostalgico, ma fresco vivace e ... (Laprimapagina.it)

CHIOCCI - PAGLIARA E VICEDOMINI “ECCELLENZE ITALIANE” - Ad annunciare i primi tre riconoscimenti del prestigioso Premio è Massimo Lucidi, presidente dalla Fondazione e-Novation che, venerdì 18 ottobre, al Cafe Milano di Washington DC, organizzerà il gala per XIma edizione. Info: 339. Con loro anche Pascal Vicedomini, da 30 anni a lavoro per la promozione dei talenti dello spettacolo italiano in USA e delle eccellenze Americane ed Italoamericane ... (Laprimapagina.it)

A Chiocci - Pagliara e Vicedomini “Premio Eccellenza Italiana” 2024 - Una tradizione inaugurata nel 2014 insieme ad un’eccellenza italo-americana, Franco Nuschese, per rendere omaggio al merito di professionisti, imprese e realtà territoriali in prima linea nella promozione internazionale del “Made in Italy”. – Foto “Premio Eccellenza Italiana 2024” – (ITALPRESS). Sabato i vincitori si ritroveranno a Washington assieme ad Armando Lanza Presidente di Italian ... (Unlimitednews.it)